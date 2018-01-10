Бухгалтер библиотек в Прикамье похитила свыше 6,6 млн рублей

Пермь, 10 января. Уголовное дело в отношении главного бухгалтера сети муниципальных библиотек Соликамска по обвинению в хищении 6,6 миллионов рублей передали в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, 34-летняя женщина, занимавшая пост главного бухгалтера в муниципальной библиотечной системе Соликамска, регулярно начисляла себе дополнительные суммы в размере от 10 до 100 тысяч рублей к заработной плате в течение пяти лет. Кроме этого, она выписывала себе завышенные премии и отпускные.

В настоящее время в отношении женщины возбуждено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.