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Прямые авиарейсы в Грузию и Армению появятся в расписании аэропорта Перми
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    Прямые авиарейсы в Грузию и Армению появятся в расписании аэропорта Перми

    15:55  10 Января 2018  /обновлено: 15:57  10 Января 2018
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    Прямые авиарейсы в Грузию и Армению появятся в расписании аэропорта Перми

    Пермь, 10 января. Авиарейсы из пермского аэропорта в Ростов-на-Дону, Калининград, Когалым и в Грузию будут организованы в 2018 году.

    Как сообщают региональные новостные источники, на заседании Законодательного собрания Пермского края, которое прошло 10 января, обсудили направления развития авиасообщения региона и приняли решение организовать пассажирские перевозки в Ростов-на-Дону, Калининград, Когалым и в Грузию.

    К настоящему моменту заключен договор об организации пассажирских авиаперевозок в Грузию, сообщил на заседании министр транспорта Прикамья Николай Уханов. Со второй половины года самолеты будут осуществлять пассажирские перевозки в Армению. Также было отмечено, что в 2018 году городской аэропорт будет обслуживать около двух миллионов туристов.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пермь #грузия #аэропорт
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