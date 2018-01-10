Прямые авиарейсы в Грузию и Армению появятся в расписании аэропорта Перми

Пермь, 10 января. Авиарейсы из пермского аэропорта в Ростов-на-Дону, Калининград, Когалым и в Грузию будут организованы в 2018 году.

Как сообщают региональные новостные источники, на заседании Законодательного собрания Пермского края, которое прошло 10 января, обсудили направления развития авиасообщения региона и приняли решение организовать пассажирские перевозки в Ростов-на-Дону, Калининград, Когалым и в Грузию.

К настоящему моменту заключен договор об организации пассажирских авиаперевозок в Грузию, сообщил на заседании министр транспорта Прикамья Николай Уханов. Со второй половины года самолеты будут осуществлять пассажирские перевозки в Армению. Также было отмечено, что в 2018 году городской аэропорт будет обслуживать около двух миллионов туристов.