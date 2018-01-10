Задержан грабитель в маске, угрожавший пистолетом продавцу магазина в Прикамье

Пермь, 10 января. Уголовное дело возбудили в отношении молодого жителя Пермского края по обвинению в ограблении магазина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, 24-летний местный житель, не имеющий постоянного места работы, совершил ограбление магазина в Чайковском, угрожая продавцу предметом, похожим на пистолет. Молодой человек похитил из кассы магазина четыре тысячи рублей и скрылся.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту разбойного нападения. Задержанный молодой человек находится под стражей. Следствие продолжает расследование и выяснение всех обстоятельств совершения преступления.