Пьяный житель Прикамья забил до смерти бездомного пенсионера

Пермь, 10 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Пермского края по обвинению в убийстве бездомного пожилого человека.

По информации пресс-службы СУ СК по Пермскому краю, инцидент произошел в воскресенье, 31 декабря, в Чернушке: 31-летний мужчина распивал спиртные напитки с 60-летним бездомным, после чего жестоко избил его. Пострадавший получил смертельные травмы и вскоре скончался.

Тело бездомного мужчины обнаружили накануне Нового года в заброшенном доме. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».