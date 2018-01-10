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Пьяный житель Прикамья забил до смерти бездомного пенсионера
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    Пьяный житель Прикамья забил до смерти бездомного пенсионера

    13:24  10 Января 2018  /обновлено: 13:26  10 Января 2018
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    Пьяный житель Прикамья забил до смерти бездомного пенсионера

    Пермь, 10 января. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Пермского края по обвинению в убийстве бездомного пожилого человека.

    По информации пресс-службы СУ СК по Пермскому краю, инцидент произошел в воскресенье, 31 декабря, в Чернушке: 31-летний мужчина распивал спиртные напитки с 60-летним бездомным, после чего жестоко избил его. Пострадавший получил смертельные травмы и вскоре скончался.

    Тело бездомного мужчины обнаружили накануне Нового года в заброшенном доме. Сотрудники полиции задержали подозреваемого. В настоящее время он находится под стражей, в отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #пермь
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