Воспитательница из Перми пожаловалась Путину на низкую зарплату

Пермь, 10 января. Пермская воспитательница детского сада разместила на своей странице в социальной сети обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором пожаловалась на низкую заработную плату педагогов.

«Почему в одном городе в садах разная базовая часть, например? Вот у меня она 9700, а в другом саду — 11700. На эту базовую часть (оклад) начисляются так называемые стимулирующие выплаты, а вот они уже полностью зависят от расположения к сотруднику начальства», — написала женщина.

По ее словам, хорошие «стимулирующие выплаты» начисляются якобы тем сотрудникам, которых «любит» руководство учреждения, сообщает «URA.RU».

Воспитательница возмущается тем, что педагоги должны за свои средства делать методички и пособия для детей.

Женщине уже предложили создать петицию на имя президента Российской Федерации.

В конце декабря минувшего года премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал разобраться с каждым случаем задержки зарплат в России.

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