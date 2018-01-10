Прокуратура Прикамья привлекла 15 полицейских к дисциплинарной ответственности

Пермь, 10 января. После проведения проверки к дисциплинарной ответственности привлекли 15 сотрудников полиции в Пермском крае.

Как сообщает пресс-служба пермской краевой прокуратуры, после проверки было установлено 20 фактов бездействия сотрудников органов правопорядка во время задержания людей, находившихся в состоянии наркотического опьянения, что подтверждало медицинское освидетельствование. Сотрудники полиции не привлекали задержанных к административной ответственности и не инициировали проведение доследственных проверок по факту сбыта наркотиков.