Два человека погибли в ДТП на пермской трассе

Пермь, 10 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось три дня назад в Пермском крае: столкнулись легковой автомобиль и грузопассажирская «Газель», два человека погибли.

Автомобильная авария случилась в воскресенье, 7 января, около 17:00 часов вечера на трассе возле Очёра, сообщает представитель в ГИБДД. По предварительной версии известно, что 55-летний водитель легковушки Renault Sandero не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем ГАЗ, от сильного удара машины загорелись.

Водитель и пассажирка автомобиля Renault получили несовместимые с жизнью травмы и скончались на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившейся смертельной аварии.