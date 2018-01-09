Ледовый городок «Перммяч» за каникулы посетили 250 тысяч человек

Пермь, 9 января. Ледовый городок «Перммяч», который находится на эспланаде в Перми, посетили 250 тысяч человек в новогодние праздники.

В первый день работы площадки, 30 декабря, три тысячи человек пришли в ледовый городок. В новогоднюю ночь 60 тысяч жителей и гостей Перми посетили праздничный концерт, который проходил на площадке комплекса. На территории ледового городка состоялись разные мероприятия для гостей во время новогодних каникул, сообщает пресс-служба администрации Перми. Можно было познакомиться с культурами разных стран, сделать фото с Дедом Морозом, посмотреть матчи по мини-футболу и посетить фестиваль «Кубок огня».

Стоит отметить, что ледовый городок посвящен футболу. Гости могли увидеть ледовые объекты посвященные странам, которые принимали Чемпионат мира по футболу.