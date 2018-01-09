Родственники разыскивают пропавшего в Перми молодого отца двоих детей

Пермь, 9 января. Родственники разыскивают 24-летнего мужчину — отца двоих детей — который уехал работать в Пермь в середине декабря прошлого года.

По словам жены пропавшего мужчины, она созванивалась с супругом 22 декабря, после мужчина перестал выходить на связь. Молодой человек уехал работать к другу на автомойку, но, как оказалось, они поссорились и он ушел.

«Друг еще сказал, что посоветовал ему несколько мест для работы, куда бы он мог устроиться. <…> друг его тоже перестал отвечать на телефон», — приводит « 59.ru» слова жены пропавшего мужчины.

Молодому человеку на вид 21-24 год, рост примерно 178 сантиметров, худощавого телосложения. Предположительно, он был одет в темную куртку, синие спортивные штаны и черные кроссовки.