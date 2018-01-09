Два человека погибли при пожаре в Пермском крае

Пермь, 9 января. Тела мужчины и женщины обнаружили при тушении пожара в доме в деревне Зыкова. Инцидент произошел в Кунгурском районе Пермского края утром в понедельник, 8 января.

Сотрудники пожарно-спасательно подразделения, прибыв на место происшествия, во время тушения огня обнаружили тела 47-летнего мужчины и 53-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. В результате пожара сгорел дом с надворными постройками на площади 54 квадратных метров. По предварительным данным, неосторожность при курении стала причиной возгорания в доме.

Ранее сообщалось, что пожилая супружеская пара пострадала при пожаре в доме. Происшествие случилось в субботу, 6 января, в деревне Соловьево Пермского края.