Тело пропавшей жительницы Перми нашли в поле

Пермь, 9 января. Жительница Перми ушла из кафе и пропала в ночь на 2 января. Тело 45-летней женщины было обнаружено между деревнями Фролы и Ферма Пермского района. Сотрудники следственного комитета задержали подозреваемого в убийстве.

Житель Перми, которому 36 лет, подозревается в убийстве пропавшей 45-летней женщины. По версии следствия, женщина вышла из кафе, которое находится в Свердловском районе города, остановила автомобиль и уехала с водителем машины кататься по городу и другим местам.

Во время катания на автомобиле между ними произошел конфликт, сообщает СУ СК России по Пермскому краю. Мужчина остановил транспортное средство и стал душить женщину ремнем от сумки, после чего ее тело он оставил в поле.

«После задержания подозреваемый сам показал место преступления, где и было обнаружено тело убитой им женщины»,- сообщает СУ СК по региону.

На данный момент решается вопрос об избрании мужчине меры пресечение в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследовать уголовное дело и выяснять все обстоятельства случившегося.