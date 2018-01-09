Пьяный житель Перми из ревности ударил ножом сожительницу

Пермь, 9 января. Ранее судимый мужчина ударил ножом свою сожительницу в квартире дома в Дзержинском районе Перми. Женщину доставили в больницу.

Сожители распивали спиртные напитки в квартире дома по проспекту Парковый, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве ревности, и сожитель избил возлюбленную и нанес ей удар ножом . Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ранение ноги, ее доставили в медицинское учреждение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.

По данным регионального МВД, было зарегистрировано 36 преступлений, из них 18 сотрудники полиции раскрыли по горячим следам, в Пермском крае 8 января.