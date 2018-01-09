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Пьяный житель Перми из ревности ударил ножом сожительницу
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    Пьяный житель Перми из ревности ударил ножом сожительницу

    10:35  9 Января 2018  /обновлено: 10:35  09 Января 2018
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    Пьяный житель Перми из ревности ударил ножом сожительницу

    Пермь, 9 января. Ранее судимый мужчина ударил ножом свою сожительницу в квартире дома в Дзержинском районе Перми. Женщину доставили в больницу.

    Сожители распивали спиртные напитки в квартире дома по проспекту Парковый, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Между мужчиной и женщиной возникла ссора на почве ревности, и сожитель избил возлюбленную и нанес ей удар ножом . Женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и ранение ноги, ее доставили в медицинское учреждение.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело. На данный момент подозреваемый задержан и находится в изоляторе временного содержания. Следствие продолжается.

    По данным регионального МВД, было зарегистрировано 36 преступлений, из них 18 сотрудники полиции раскрыли по горячим следам, в Пермском крае 8 января.

    Автор: Дарья Смолина
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