Жительница Перми разыскивает уехавшего на заработки 16-летнего сына

Пермь, 9 января. Жительница Перми разыскивает своего 16-летнего сына, который в декабре прошлого года уехал в Москву на заработки.

На странице «Мой город — Пермь» в социальной сети «ВКонтакте» появился пост о пропавшем несовершеннолетнем мальчике. Как стало известно, подросток собирался с 11 декабря прошлого года в столицу на заработки. Последний раз, когда мать получила звонок от сына, 21 декабря. На данный момент его номер недоступен.

«Знаю, что в полиции подали в розыск. Помогите найти. [Сын] может находиться в Перми, в Москве, Московской области», — пишет мать пропавшего ребенка в соцсетях.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетнего мальчика, просьба сообщить в правоохранительные органы.