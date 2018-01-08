Пермская полиция задержала 18-летнего грабителя-рецидивиста

Пермь, 8 января. Сотрудники полиции Перми задержали ранее судимого 18-летнего молодого человека, который подозревается в уличном грабеже.

Женщина обратилась за помощью в полицию и сообщила, что на нее напал неизвестный мужчина около пяти часов утра в воскресенье, 7 января. Он выхватил у нее сумку-клатч, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Сотрудники патрульно-поставной службы, получив информацию о совершенном грабеже, задержали подозреваемого по «горячим следам». Им оказался мужчина 1999 года рождения, который ранее был судимым за имущественные преступления.

Молодой человек дал признательные показания. Было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Похищенные вещи были изъяты и переданы потерпевшей.

Напомним, мужчина во время конфликта ударил ножом в живот жителя Новосибирска.