ВАЗ насмерть сбил пожилую женщину в Перми

Пермь, 8 января. Дорожное происшествие случилось в Индустриальном районе Перми 7 января: водитель ВАЗа насмерть сбил пенсионерку.

Водитель автомобиля ВАЗ-2114 двигался по улице Оверятской, в это же время вдоль дороги шла пожилая женщина. Пенсионерка, которой на вид около 60 лет, получила травмы несовместимые с жизнью и погибла на месте происшествия, сообщают новостные региональные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю.

По факту случившегося проводится проверка. На данный момент на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им предстоит выяснить все обстоятельства случившегося.

Напомним, тело неизвестного мужчины нашли в коллекторе теплотрассы на улице Уральская в Перми.