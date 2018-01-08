Пропавшего без вести одинокого пенсионера разыскивают в Пермском крае

Пермь, 8 января. Пожилой мужчина ушел из дома, который находится в Чусовом Пермского края, и не вернулся 5 января. Его ищут сотрудники полиции и сестра пропавшего.

По словам сестры, в последнее время у ее брата были проблемы с памятью: он не помнит, что он делал вчера, при этом помнит то, что было давно. Женщина отметила, что мужчина ушел из дома 4 января, но его нашла транспортная полиция.

Пенсионер был одиноким, семьи у него не было. Единственное, к кому он мог поехать, это к сестре. Женщина сообщила, что когда она приехала, двери дома были открыты, а свет включен, сообщает «59.ru». Пожилому мужчине 63 года. Он был одет в темно-синюю куртку, синие джины и черную вязаную шапку. Всех, кто владеет какой-либо информации о местонахождении пенсионера, просят обратиться по телефонам 89221310815 или 02.