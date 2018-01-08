Пожилая пара пострадала при пожаре в доме в Пермском крае

Пермь, 8 января. Пожилая супружеская пара пострадала при пожаре в жилом доме в деревне Соловьево Пермского края.

Информация о возгорании в доме потупила на пульт дежурного примерно в 14.30 в субботу, 6 января, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. На место происшествия выехали пожарные, сотрудники полиции, медики и работники электрических сетей. Пожар удалось локализовать спустя примерно 25 минут, еще десять минут потребовалось огнеборцам, чтобы полностью потушить пламя. На данный момент устанавливаются причины пожара, а также ущерб.

В результате пожара дом с надворными постройками полностью сгорел. По информации местных СМИ, хозяева дома получили ожоги. Больше всего пострадал мужчина, у него ожоги десяти процентов тела.