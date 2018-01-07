Перегородивший дорогу автобус с пассажирами парализовал движение в Прикамье

Пермь, 7 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня утром в пермском крае: автобус, двигавшийся к Белогорскому храму, занесло, и он перегородил проезжую часть, образовалась большая пробка.

Как сообщают региональные новостные источники, происшествие случилось в воскресенье, 7 января, утром подъезде к Белой горе в Кунгурском районе. Водитель автобуса, в котором находились верующие люди, желающие попасть в Белогорский храм, не справился с управлением и перегородил обе полосы движения.

На месте небольшого ДТП образовалась пробка, движение затруднено. По последней информации известно, что пострадавших нет.