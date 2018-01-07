Прохожий спас из горящей квартиры трехлетнего ребенка в Прикамье

Пермь, 7 января. Чрезвычайное происшествие случилось в Пермском крае: загорелась квартира, мужчина спас трехлетнего ребенка.

Пожар произошел вечером в субботу, 6 января, в деревянном 12-квартирном доме, расположенном на улице Коммунистической в Соликамске. Очевидец сообщил о возгорании в МЧС около 18:20 часов вечера по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю. До приезда пожарно-спасательного отряда мужчина спас из задымлённой квартиры трёхлетнего ребёнка.

Спасатели вывели из горящего дома36-летнюю хозяйку, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Огнеборцам удалось ликвидировать возгорание, пламя охватило территорию площадью шесть квадратных метров. В ведомстве сообщают: