Праздник Рождества Христова отметили в храмах Перми

Пермь, 7 января. Рождественские богослужения в честь Рождества Христова прошли в православных храмах в Перми, литургию в кафедральном Свято-Троицком соборе провел митрополит Мефодий.

Литургию, которая началась около полуночи в ночь с 6 на 7 января, провел митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в кафедральном Свято-Троицком соборе. Он поздравил всех прихожан с праздником, пожелал здоровья и всех благ: