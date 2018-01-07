Праздник Рождества Христова отметили в храмах Перми
Пермь, 7 января. Рождественские богослужения в честь Рождества Христова прошли в православных храмах в Перми, литургию в кафедральном Свято-Троицком соборе провел митрополит Мефодий.
Литургию, которая началась около полуночи в ночь с 6 на 7 января, провел митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий в кафедральном Свято-Троицком соборе. Он поздравил всех прихожан с праздником, пожелал здоровья и всех благ:
«Наполняя свои сердца веселием о родившемся Спасителе пребывайте в духовном и телесном здравии, сохраняйте неизменно мир в ваших душах и в отношениях с дальними и ближними», — приводят слова главы Пермской митрополии Мефодия региональные новостные источники.
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