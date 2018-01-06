Тело неизвестного мужчины нашли в коллекторе теплотрассы в Перми

Пермь, 6 января. Труп неизвестного мужчины обнаружили после возгорания мусора внутри коллектора теплотрассы в Мотовилихинском районе Перми.

По информации региональных новостных источников, пожар произошел внутри коллектора теплотрассы, расположенного на Уральской улице, по предварительной версии, из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, пламя охватило территорию площадью два квадратных метра.

Во время тушения пожара внутри коллектора обнаружено тело мужчины, личность которого на данный момент не установлена. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют личность погибшего мужчины.