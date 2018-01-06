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Жителям Прикамья, сливавшим топливо из большегрузов, грозит до пяти лет тюрьмы
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    Жителям Прикамья, сливавшим топливо из большегрузов, грозит до пяти лет тюрьмы

    13:40  6 Января 2018  /обновлено: 13:40  06 Января 2018
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    Жителям Прикамья, сливавшим топливо из большегрузов, грозит до пяти лет тюрьмы

    Пермь, 6 января. Уголовное дело в отношении похитителей топлива из баков большегрузов в Пермской области передано в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

    Как сообщает ГУ МВД России по Пермскому краю, двое мужчин совершили семь преступлений, они похитили топливо из баков грузовых машин, оставленных автомобилистами на неохраняемых парковках. Нанесенный хозяевам ущерб оценивается в 90 тысяч рублей.

    В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела переданы в суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Если суд признает мужчин виновными, то им грозит до пяти лет лишения свободы.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #суд #пермь #бензин
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