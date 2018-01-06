Молодая женщина пропала без вести в Перми

Пермь, 6 января. Полиция разыскивает пропавшую без вести в начале января молодую жительницу Перми.

Молодая женщина пропала в ночь с 1 на 2 января, последний раз ее видели рядом с кафе-баром «Танго», которое расположено в микрорайоне Крохалева: женщина садилась в автомобиль Daewoo Nexia серебристого цвета. С того момента нет никакой информации о ее настоящем местоположении, пишет Newinform.

У пропавшей глаза темного цвета и русые волосы. Всех, кто владеет информацией о настоящем местоположении женщины, просят незамедлительно обратиться в отделение полиции или позвонить по телефонам: 02 и 112.