Пропавшего несколько дней назад подростка ищут в Пермском крае

Пермь, 5 января. Подростка, который ушел из дома, расположенного в поселке Пролетарский, 1 января, разыскивают в Пермском крае.

Несовершеннолетний мальчик собирался пойти в гости к отцу, который живет в поселке Железнодорожный, но 14-летний подросток так и не дошел до родителя.

«Он[подросток] сказал, что пойдет к отцу, который проживает в поселке Железнодорожный, это в двух остановках от нас – мы с его папой живем отдельно», — сообщает мама пропавшего ребенка.

По словам матери, ребенок мог вовремя не прийти домой, однако от родителей никогда не сбегал. Четырнадцатилетний подросток был одет в черный пуховик, серые брюки с тремя полосками и черные кроссовки марки Puma, сообщает «Комсомольская правда».