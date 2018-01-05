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Происшествия
Три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки в Воронеже
Происшествия
Автоледи пострадала в ДТП у отворота на Нытву
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    Автоледи пострадала в ДТП у отворота на Нытву

    14:48  5 Января 2018  /обновлено: 14:49  05 Января 2018
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    Автоледи пострадала в ДТП у отворота на Нытву

    Пермь, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось у отворота на Нытву на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае. В результате аварии пострадала автоледи.

    Участниками автомобильной аварии стали два транспортных средства: легковой автомобиль Daewoo Matiz и микроавтобус Ford Transit. Автоледи по неустановленным причинам выехала на встречную полосу, по которой в это время двигался автобус, в результате чего произошло столкновение. Как сообщают новостные источники региональных СМИ, женщина-водитель, которой 45 лет, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

    Напомним, дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пассажир, случилось на трассе Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий. Кроме этого автоледи, получившая травмы различной степени тяжести, была доставлена в больницу.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пермский край
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