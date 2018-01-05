Автоледи пострадала в ДТП у отворота на Нытву

Пермь, 5 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось у отворота на Нытву на трассе М-7 «Волга» в Пермском крае. В результате аварии пострадала автоледи.

Участниками автомобильной аварии стали два транспортных средства: легковой автомобиль Daewoo Matiz и микроавтобус Ford Transit. Автоледи по неустановленным причинам выехала на встречную полосу, по которой в это время двигался автобус, в результате чего произошло столкновение. Как сообщают новостные источники региональных СМИ, женщина-водитель, которой 45 лет, получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение.

Напомним, дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пассажир, случилось на трассе Новосибирск — Ленинск — Кузнецкий. Кроме этого автоледи, получившая травмы различной степени тяжести, была доставлена в больницу.