Грабитель отобрал у жительницы Перми сумку с ценными вещами

Пермь, 5 января. Неизвестный мужчина напал на жительницу Перми и похитил у нее сумку, в которой находились ценные вещи. Инцидент случился в Кировском районе города 4 января.

Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность подозреваемого, им оказался безработный 27-летний молодой человек, который был ранее судимый. Полиция задержала его, на данный момент он находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Подозреваемый украл у женщины сумку, в которой были деньги, документы и банковские карты.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Похищенные вещи были изъяты у подозреваемого.

Региональное МВД сообщает, что на территории Пермского края было зарегистрировано 73 преступления 4 января. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли 63 преступления, из них 40 по горячим следам.