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Грабитель отобрал у жительницы Перми сумку с ценными вещами
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    Грабитель отобрал у жительницы Перми сумку с ценными вещами

    11:09  5 Января 2018  /обновлено: 11:10  05 Января 2018
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    Грабитель отобрал у жительницы Перми сумку с ценными вещами

    Пермь, 5 января. Неизвестный мужчина напал на жительницу Перми и похитил у нее сумку, в которой находились ценные вещи. Инцидент случился в Кировском районе города 4 января.

    Сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность подозреваемого, им оказался безработный 27-летний молодой человек, который был ранее судимый. Полиция задержала его, на данный момент он находится в изоляторе временного содержания, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Подозреваемый украл у женщины сумку, в которой были деньги, документы и банковские карты.

    По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «грабеж». Похищенные вещи были изъяты у подозреваемого.

    Региональное МВД сообщает, что на территории Пермского края было зарегистрировано 73 преступления 4 января. Сотрудники правоохранительных органов раскрыли 63 преступления, из них 40 по горячим следам.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #грабеж
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