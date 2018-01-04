Пожилой мужчина пропал после утренней прогулки в Перми

Пермь, 4 января. Пенсионера разыскивают родственники в Перми: 80-летний мужчина ушел на прогулку и не вернулся.

Пожилой мужчина ушел из дома рано утром 2 января. Информации о его местонахождении до сих пор нет, сообщают региональные СМИ. По словам дочери пропавшего, мужчина был в депрессии. Он почувствовал себя плохо 1 января, и ему вызвали скорую, а 2 января он взял мобильный телефон и ушел на прогулку.

«Сейчас мы ищем его в нашем районе на бульваре Гагарина, расклеиваем ориентировки», — цитирует «59.ru» дочь пожилого мужчины.

Мужчине на вид 80 лет, рост 160 сантиметров, плотного телосложения, густые брови и серые глаза. Он был одет в черную куртку и серую шапку с отворотом, черные брюки и кожаные полусапоги.