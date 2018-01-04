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Происшествия
Жительница Архангельской области стала жертвой телефонных мошенников
Происшествия
«Телефонный террорист» задержан в Перми
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    «Телефонный террорист» задержан в Перми

    15:43  4 Января 2018  /обновлено: 15:43  04 Января 2018
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    «Телефонный террорист» задержан в Перми

    Пермь, 4 января. Полицейские и сотрудники УФСБ установили и задержали подозреваемого, который сообщил заведомо ложную информацию об угрозе взрыва в зданиях в Перми.

    Сотрудники правоохранительных органов установили личность злоумышленника, им оказался 45-летний житель Свердловского района Перми. Мужчина, когда звонил в полицию, находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю. Отмечается, что он совершил звонок из хулиганских побуждений. Было возбуждено уголовное дело.

    «С 1 января 2018 года вступает в силу закон об усилении уголовной ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Теперь максимальным наказанием будет лишение свободы до десяти лет или штраф на сумму до 2 миллионов рублей», — напоминает пресс-служба регионального МВД.

    Напомним, что в ночь на 2 января в отдел полиции поступило сообщение о том, что в магазине и административном здании заложены взрывные устройства. На место происшествия незамедлительно выехали специалисты, однако никаких опасных устройств не было обнаружено.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #ложное минирование
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