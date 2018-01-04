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Неизвестные дог-хантеры отравили несколько собак в Перми
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    Неизвестные дог-хантеры отравили несколько собак в Перми

    10:55  4 Января 2018  /обновлено: 10:55  04 Января 2018
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    Неизвестные дог-хантеры отравили несколько собак в Перми

    Пермь, 4 января. Неизвестные отравили несколько собак в микрорайоне Закамск Перми, спасти животных ветеринарам не удалось.

    Собак кормят на протяжении пяти лет, зоозащитница, приехав в очередной раз, увидела, что собака неожиданно упала. Первоначально думала, что это припадок, но когда следом упали другие, стало ясно, что животных отравили.

    «Собаки падают, их трясет, из пасти вытекает жёлтая жидкость. Животные вроде пытаются встать, бегут, но опять падают», — цитирует «59.ru» зоозащитницу Татьяну Вахрушеву.

    Собак отловили и отвезли в клинику, но спасти животных не удалось: одна собака умерла в машине, другая — на пороге клиники, третья — под капельницей. Погибли шесть собак. Отмечается, что это не первый случай, летом умерли четыре собаки и щенки.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #собаки
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