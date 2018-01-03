Пенсионер вышел на уборку снега и пропал без вести в Прикамье

Пермь, 3 января. Пожилой житель Пермского края вышел почистить снег и пропал без вести, родственники продолжают поиски пропавшего.

По информации региональных новостных источников, 76-летний мужчина вышел из дома №22, расположенном на улице Мира в посёлке Нефтяник, днем, в 15.00 часов, 31 декабря, чтобы почистить снег, и пропал. До настоящего момента информации о его местонахождении нет.

В день пропажи на нем были чёрная куртка, тёмно-коричневые трико, чёрная зимняя кепка. Рост мужчины составляет 160 сантиметров, глаза тёмно-карие, волосы седые. Родственники пропавшего просят всех, кто владеет информацией о настоящем местонахождении пенсионера, сообщить в полицию или по телефонам: 89824850943 или 89223377296.