Квартира в Краснокамске загорелась из-за гирлянды на елке

Пермь, 2 января. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Краснокамске: пожар произошел в квартире на четвертом этаже из-за загорания кабеля электрической гирлянды на искусственной елке.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Пермскому краю, пожар произошел в ночь на вторник, 2 января, в квартире на четыертом этаже пятиэтажки, расположенной на улице Чапаева. Сотрудники пожарно-спасательного отряда эвакуировали девять человек. Остальные жильцы выбрались самостоятельно. В ведомстве отмечают: