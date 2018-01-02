Две женщины и ребенок погибли при пожаре в Прикамье

Пермь, 2 января. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Пермском крае: три человека погибли при пожаре в частном доме.

Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Пермскому краю, пожар произошел в понедельник, 1 января, в поселке Усть-Черная Гайнского района. При пожаре погибли от отравления угарным газом 37-летняя женщина с 3-летним сыном и 68-летней матерью своего сожителя.

«При осмотре на месте видимых внешних следов, указывающих на то, что погибшие женщины и ребенок стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено», — отметили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».