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Две женщины и ребенок погибли при пожаре в Прикамье
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    Две женщины и ребенок погибли при пожаре в Прикамье

    17:26  2 Января 2018  /обновлено: 17:27  02 Января 2018
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    Две женщины и ребенок погибли при пожаре в Прикамье

    Пермь, 2 января. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера вечером в Пермском крае: три человека погибли при пожаре в частном доме.

    Как сообщает «URA.RU» со ссылкой на пресс-службу управления СКР по Пермскому краю, пожар произошел в понедельник, 1 января, в поселке Усть-Черная Гайнского района. При пожаре погибли от отравления угарным газом 37-летняя женщина с 3-летним сыном и 68-летней матерью своего сожителя.

    «При осмотре на месте видимых внешних следов, указывающих на то, что погибшие женщины и ребенок стали жертвами насильственного преступления, не обнаружено», — отметили в ведомстве.

    В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #пожар #мчс #прикамье
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