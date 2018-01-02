Школьник скончался под колесами «Газели» в Пермском крае

Пермь, 2 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием юного пешехода случилось вчера вечером в Пермском крае: автомобиль ГАЗ при движении назад наехал на школьника.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю, инцидент произошел около девяти часов вечера дворе дома по улице Машиностроителей в Александровске. Как сообщают очевидцы, несколько ребят зацепились за задний бампер «Газели» для развлечения, однако машина начала сдавать назад, и 13-летний мальчик попал под колеса. В ведомстве отметили:

«Водитель автомобиля ГАЗ-3302 нарушил правила дорожного движения, двигаясь задним ходом, он не убедился в безопасности своего маневра и совершил наезд на несовершеннолетнего мальчика».

Ребенок получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства случившегося.