Смертельное ДТП с иномаркой и ВАЗ произошло в Пермском крае

Пермь, 2 января. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера вечером Пермском крае: столкнулись отечественный ВАЗ и иномарка.

Как сообщает пресс-служба главного управления МВД по Пермскому краю, автомобильная авария произошла в понедельник, 1 января 2018 года, около семи часов вечера на 57 километре автодороги, ведущей от Горнозаводска к границе Свердловской области. По предварительным данным известно, что 38-летний водитель автомобиля ВАЗ не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой.

Водитель отечественной легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. Отмечается, что он находился за рулем транспортного средства без водительского удостоверения. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и разбираются в обстоятельствах случившейся аварии, после чего будет вынесено решение процессуального характера.