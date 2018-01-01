Такси перевернулось на шоссе Космонавтов в Перми

Пермь, 1 января. Дорожно-транспортное происшествие случилось днем 1 января в Перми: машина такси перевернулась на бок.

Автомобиль марки Nissan двигался, по предварительным данным, по шоссе Космонавтов в сторону аэропорта, сообщает «АиФ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Иномарка врезалась в дорожное ограждение и перевернулась. Дорожно-транспортное происшествие случилось около двух часов дня в понедельник, 1 января. В аварии никто не пострадал.

Напомним, такси стало участником дорожного происшествия, которое случилось на пересечении улиц Советской и Нагорной, 25 декабря в Самаре. Автомобиль врезался в трамвай, в результате чего машина такси получило серьезные механические повреждения.