Девушку, которая ранее хотела уйти в монастырь, ищут в Пермском крае

Пермь, 1 января. В Пермском крае разыскивают девушку, которая уехала к знакомым в Добрянку 26 декабря и не вернулась. Отец пропавшей девушки сообщил, что его дочь хотела уйти в монастырь.

Отец девушки рассказал, что его дочь познакомилась с религиозными людьми, после чего она стала проявлять сильный интерес к религии. Мужчина был против того, что его взрослый ребенок общается с этими людьми, было даже запрещено видеться с ними, сообщает «59.ru». Девушка уехала к знакомым в Добрянку 26 декабря, а отцу сказала, что поедет в гости к подруге. Знакомая пропавшей сообщила, что они были в Добрянке, однако она уехала домой, а пропавшая осталась у знакомых. Со слов семьи, где были девушки, пропавшая потом тоже уехала.

Родственники девушки обратились за помощью в полицию, отец сообщил, что с банковской карты дочери были снять все деньги 28 декабря.