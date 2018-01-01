Водитель «Лады» вылетел на тротуар и сбил пешехода в Перми

Пермь, 1 января. Водитель автомобиля Lada Largus влетел на тротуар и сбил пожилого мужчину около торгового центра в Перми днем 31 декабря.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около торгового центра «Динамо», сообщают новостные источники региональных СМИ со ссылкой на ГУ МВД по Пермскому краю. По предварительным данным, водитель автомобиля превысил скорость и не справился с управлением машины, в результате чего выехал на тротуар и сбил 70-летнего мужчину. Пострадавшего пожилого мужчину доставили в медицинское учреждение.

Напомним, смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось в Воронеже. Водитель иномарки сбил 75-летнюю женщину, она получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте происшествия.