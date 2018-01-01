МЧС локализовало пожар на монастырской ферме в Пермском крае

Пермь, 1 января. Пресс-служба МЧС по Пермскому краю сообщила о локализации возгорания на ферме, принадлежащей монастырю.

Сообщается, что пожар был локализован в 01.25 по местному времени. В настоящее время устанавливаются причины случившегося и нанесенный ущерб. Согласно информации пресс-службы ведомства, в результате инцидента никто не пострадал.

В МЧС пояснили, что возгорание произошло в частной конюшне при монастыре в деревне Гаревка Верещагинского района. Сигнал о возгорании поступил в полночь по местному времени (22.00 по московскому времени).

Площадь пожара составила 200 кв. метров.