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Полиция Перми получила ложное сообщение о захвате заложников
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    Полиция Перми получила ложное сообщение о захвате заложников

    19:45  31 Декабря 2017  /обновлено: 19:45  31 Декабря 2017
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    Полиция Перми получила ложное сообщение о захвате заложников

    Пермь, 31 декабря. Сообщение о том, что неизвестный мужчина захватил в заложники двух детей в центре Перми, поступило в отдел полиции в ночь с 30 на 31 декабря.

    Захватчик требовал для разговора начальника следственного комитета, сообщают «Новости Перми» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По указанному адресу выехали сотрудники силовых ведомств, а также заместитель начальника УМВД Перми Сергей Абросимов и прокурор Ленинского района Андрей Трегубов.

    Прибыв на место, специалисты стали вести переговоры, и Андрей Трегубов смог убедить мужчину открыть дверь. Злоумышленнику около 40 лет и, как оказалось, в квартире не было заложников. По предварительным данным, захватчик находился под воздействием наркотиков. На данный момент проводится проверка.

    Автор: Дарья Смолина
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    #пермь #заложники
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