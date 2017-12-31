Полиция Перми получила ложное сообщение о захвате заложников

Пермь, 31 декабря. Сообщение о том, что неизвестный мужчина захватил в заложники двух детей в центре Перми, поступило в отдел полиции в ночь с 30 на 31 декабря.

Захватчик требовал для разговора начальника следственного комитета, сообщают «Новости Перми» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По указанному адресу выехали сотрудники силовых ведомств, а также заместитель начальника УМВД Перми Сергей Абросимов и прокурор Ленинского района Андрей Трегубов.

Прибыв на место, специалисты стали вести переговоры, и Андрей Трегубов смог убедить мужчину открыть дверь. Злоумышленнику около 40 лет и, как оказалось, в квартире не было заложников. По предварительным данным, захватчик находился под воздействием наркотиков. На данный момент проводится проверка.