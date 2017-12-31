Пермский художник Широков скончался на 86-м году жизни

Пермь, 31 декабря. Художник, почетный гражданин Перми Евгений Широков ушел на 86 году жизни после продолжительной болезни 31 декабря.

Об этом сообщает «Звезда» со ссылкой на ученицу художника, доцента кафедры живописи Пермского института культуры Елену Постнову. Работы Евгения Широкова можно увидеть в Третьяковской галерее, Пермской художественной галерее и в других музеях Сибири.

Евгений Широков родился в 1931 году в поселке Касли. Он окончил Свердловское художественное училище, затем получил образование в Ленинградском высшем художественно-промышленном училище имени В.И. Мухиной. Он получил звание народного художника РСФСР в 1976 году, а спустя десять лет звание народного художника СССР.