Парковка будет запрещена на эспланаде в Перми в новогоднюю ночь

Пермь, 31 декабря. Автолюбители не смогут оставить на парковке свое транспортное средство в районе эспланады в Перми.

Парковка будет запрещена в ночь с 31 декабря и до пяти утра 1 января на территории, которая ограничена улицами Ленина, Крисанова, Куйбышева и Петропавловская. Об этом сообщают новостные источники региональных СМИ со ссылкой на пресс-службу администрации Перми. Возле парковки будут стоять дорожные знаки, отмечается, что будут работать эвакуаторы, которые будут увозить машины нарушителей.

Напомним, работа общественного транспорта в Перми будет продлена в новогоднюю ночь. Жители города, которые придут на эспланаду, смогут уехать домой на автобусах № 10, 14, 20, 32, 53, 68, 77, троллейбусах №5 и трамвае №11. Транспорт будет работать с 00.40 до 04.00 1 января. Отмечается, что общественный транспорт, который идет с конечных остановок, отменяется с 22.00 31 декабря.