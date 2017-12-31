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Украина
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Три человека погибли в ДТП на трассе Чернушка — Оса
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    Три человека погибли в ДТП на трассе Чернушка — Оса

    14:59  31 Декабря 2017  /обновлено: 14:59  31 Декабря 2017
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    Три человека погибли в ДТП на трассе Чернушка — Оса

    Пермь, 31 декабря. Автомобильная авария, в которой погибли три человека, случилась на трассе в Пермском крае вечером в субботу, 30 декабря.

    В дорожно-транспортном происшествии, участниками которого стали автомобиль Renault и ГАЗ-32841, погибли 33-летний водитель иномарки и два его пассажира, которым было 35 и 36 лет. По информации региональных СМИ, еще один пассажир Renault был доставлен в медицинское учреждение.

    По предварительным данным, водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ, сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю. Автомобильная авария случилась на 81-м километре автодороги Чернушка — Оса, иномарка двигалась со стороны города Чернушки.

    Автор: Дарья Смолина
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    #дтп #пермский край #погибший
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