Пермь, 31 декабря. Автомобильная авария, в которой погибли три человека, случилась на трассе в Пермском крае вечером в субботу, 30 декабря.

В дорожно-транспортном происшествии, участниками которого стали автомобиль Renault и ГАЗ-32841, погибли 33-летний водитель иномарки и два его пассажира, которым было 35 и 36 лет. По информации региональных СМИ, еще один пассажир Renault был доставлен в медицинское учреждение.

По предварительным данным, водитель автомобиля Renault выехал на встречную полосу и врезался в ГАЗ, сообщают местные СМИ со ссылкой на информацию пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю. Автомобильная авария случилась на 81-м километре автодороги Чернушка — Оса, иномарка двигалась со стороны города Чернушки.