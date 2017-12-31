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Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» сняли новогоднее видео в лесу
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    Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» сняли новогоднее видео в лесу

    11:09  31 Декабря 2017  /обновлено: 11:09  31 Декабря 2017
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    Пермский дуэт «Боня и Кузьмич» сняли новогоднее видео в лесу

    Пермь, 31 декабря. Юмористы Боня и Кузьмич из Пермского края выложили на своей странице в социальной сети Instagram новогодний видеоролик, который сняли в лесу. Основой сюжета стала сказка «Морозко».

    Морозко ходит по пермскому лесу и наряжает елку в снег, а затем встречает мачехину дочку, которая требует от него автомобиль «Mazda 3, квартиру на Ленина и жениха из Газпрома». По словам участницы юмористического дуэта Юлии Стариковой, они ехали с одного корпоратива на другой мимо леса, елки в новогоднем лесу показались им такими сказочными, что они решили снять видеоролик.

    «Елочки там выглядели такими сказочными, что мы решили быстренько снять там небольшой ролик», — приводит «59.ru» слова Юлии Стариковой.

    Отмечается, что видеоролик сняли за пять минут. Участники признаются, что это была импровизация. 

    Автор: Дарья Смолина
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    #боня и кузьмич #перский край
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