Четыре авиарейса задержали в аэропорту Перми

Пермь, 30 декабря. Несколько рейсов задерживаются в аэропорту города Перми по неизвестным причинам.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте аэропорта, пассажирский рейс в Санкт-Петербург должен был осуществиться вчера в 20.00 по местному времени, однако вылет перенесли на 18.20 субботы. Другой самолет, который должен отправиться в Северную столицу в 5.20 утра, вылетит в 18.10 часов вечера по местному времени. Кроме этого, задерживаются вылеты пассажирских лайнеров в Сургут и Минеральные воды. К настоящему моменту информации о причинах задержек вылетов нет.