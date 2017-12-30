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Четыре авиарейса задержали в аэропорту Перми
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    Четыре авиарейса задержали в аэропорту Перми

    18:40  30 Декабря 2017  /обновлено: 18:40  30 Декабря 2017
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    Четыре авиарейса задержали в аэропорту Перми

    Пермь, 30 декабря. Несколько рейсов задерживаются в аэропорту города Перми по неизвестным причинам.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на информацию, опубликованную на сайте аэропорта, пассажирский рейс в Санкт-Петербург должен был осуществиться вчера в 20.00 по местному времени, однако вылет перенесли на 18.20 субботы. Другой самолет, который должен отправиться в Северную столицу в 5.20 утра, вылетит в 18.10 часов вечера по местному времени. Кроме этого, задерживаются вылеты пассажирских лайнеров в Сургут и Минеральные воды. К настоящему моменту информации о причинах задержек вылетов нет.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #самолет #пермь
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