Жителей Прикамья предупреждают о тумане и гололедице

Пермь, 30 декабря. Жителей Пермского края предупреждают о о неблагоприятных погодных условиях, в регионе ожидаются снег, туман и гололедица.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу Пермского Гидрометцентра, в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, гололедица на дорогах и туман, на дорогах гололедица.

Сотрудники МЧС предупреждают местных жителей о соблюдении правил безопасности в условиях непогоды, а автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим, так как из-за ограниченной видимости ввиду тумана возрастает вероятность ДТП.