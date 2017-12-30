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Общество
Жителей Прикамья предупреждают о тумане и гололедице
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    Жителей Прикамья предупреждают о тумане и гололедице

    15:09  30 Декабря 2017  /обновлено: 15:09  30 Декабря 2017
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    Жителей Прикамья предупреждают о тумане и гололедице

    Пермь, 30 декабря. Жителей Пермского края предупреждают о о неблагоприятных погодных условиях, в регионе ожидаются снег, туман и гололедица.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу Пермского Гидрометцентра, в ближайшие сутки прогнозируется переменная облачность, небольшой снег, гололедица на дорогах и туман, на дорогах гололедица.

    Сотрудники МЧС предупреждают местных жителей о соблюдении правил безопасности в условиях непогоды, а автолюбителей просят быть внимательнее на дорогах, соблюдать правила дорожного движения и не превышать скоростной режим, так как из-за ограниченной видимости ввиду тумана возрастает вероятность ДТП.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #погода #пермь #туман
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