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Семейная пара погибла при пожаре в Прикамье
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    Семейная пара погибла при пожаре в Прикамье

    13:19  30 Декабря 2017  /обновлено: 13:21  30 Декабря 2017
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    Семейная пара погибла при пожаре в Прикамье

    Пермь, 30 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Пермском крае: загорелся жилой дом, два человека отравились угарным газом и скончались на месте.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю, трагический инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, в деревне Харино Юсьвинского района. Пожарно-спасательный отряд в составе восьми человек личного состава и четырех единиц техники прибыли на место ЧП. Ликвидировать возгорание пришлось ликвидировать за 29 минут.

    Спасатели при разборе завалов обнаружили тела женщины и мужчины. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.

    Автор: Ксения Пудовкина
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