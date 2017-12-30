Семейная пара погибла при пожаре в Прикамье

Пермь, 30 декабря. Смертельное чрезвычайное происшествие случилось вчера в Пермском крае: загорелся жилой дом, два человека отравились угарным газом и скончались на месте.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю, трагический инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, в деревне Харино Юсьвинского района. Пожарно-спасательный отряд в составе восьми человек личного состава и четырех единиц техники прибыли на место ЧП. Ликвидировать возгорание пришлось ликвидировать за 29 минут.

Спасатели при разборе завалов обнаружили тела женщины и мужчины. В настоящее время специалисты разбираются в обстоятельствах и причинах пожара. По предварительным данным, причиной пожара стала неосторожность при курении.