Две иномарки столкнулись лоб в лоб в Перми, есть жертвы

Пермь, 30 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось вчера в Перми: столкнулись две иномарки, скончался водитель.

Автомобильная авария произошла в пятницу, 30 декабря: иномарка Hyundai Solaris под управлением 22-летнего водителя выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем аналогичной марки.

Водитель первого транспортного средства получил не совместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку, разбираются в обстоятельствах и причинах смертельного ДТП