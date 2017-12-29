Власти Перми усилят меры безопасности на эспланаде в новогодние праздники

Пермь, 29 декабря. Меры безопасности будут усилены в Перми для обеспечения правопорядка в новогодние праздники.

Периметр ледового городка «Перммяч» огородят, на его территорию будет запрещено проносить колюще-режущие предметы, взрывоопасные предметы, пиротехнические изделия, напитки в стеклянных бутылках и алкоголь. Пройти в периметр ледового городка можно будет только через металлорамки. Пресс-служба администрации Перми отмечает: