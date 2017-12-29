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Власти Перми усилят меры безопасности на эспланаде в новогодние праздники
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    Власти Перми усилят меры безопасности на эспланаде в новогодние праздники

    15:14  29 Декабря 2017  /обновлено: 15:14  29 Декабря 2017
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    Власти Перми усилят меры безопасности на эспланаде в новогодние праздники

    Пермь, 29 декабря. Меры безопасности будут усилены в Перми для обеспечения правопорядка в новогодние праздники.

    Периметр ледового городка «Перммяч» огородят, на его территорию будет запрещено проносить колюще-режущие предметы, взрывоопасные предметы, пиротехнические изделия, напитки в стеклянных бутылках и алкоголь. Пройти в периметр ледового городка можно будет только через металлорамки. Пресс-служба администрации Перми отмечает:

     «…планируется задействовать более 300 человек – это сотрудники полиции, частных охранных организаций, народные дружинники. Также будет организовано дежурство скорой помощи, спасателей, во время проведения фейерверка — пожарных».

    Автор: Ксения Пудовкина
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