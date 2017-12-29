Завод «Редуктор-ПМ» загорелся в Перми

Пермь, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Перми: загорелся цех предприятия по серийному производству, обслуживанию и ремонту редукторов и трансмиссий для вертолетов.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, сообщение о пожаре в одном из цехов завода «Редуктор-ПМ» поступило на пульт дежурному около восьми часов утра. Пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание около 8.40 часов. Очаг возгорания находился в подвале: горели пластиковые трубы.

По последней информации, пострадавших при пожаре нет. В настоящее время специалисты проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.