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Завод «Редуктор-ПМ» загорелся в Перми
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    Завод «Редуктор-ПМ» загорелся в Перми

    12:30  29 Декабря 2017  /обновлено: 12:31  29 Декабря 2017
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    Завод «Редуктор-ПМ» загорелся в Перми

    Пермь, 29 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Перми: загорелся цех предприятия по серийному производству, обслуживанию и ремонту редукторов и трансмиссий для вертолетов.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю, инцидент произошел в пятницу, 29 декабря, сообщение о пожаре в одном из цехов завода «Редуктор-ПМ» поступило на пульт дежурному около восьми часов утра. Пожарно-спасательный отряд ликвидировал возгорание около 8.40 часов. Очаг возгорания находился в подвале: горели пластиковые трубы.

    По последней информации, пострадавших при пожаре нет. В настоящее время специалисты проводят проверку и выясняют обстоятельства и причины возникновения пожара.

    Автор: Ксения Пудовкина
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