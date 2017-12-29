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Жителю Перми грозит штраф за незаконную торговлю елками
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    Жителю Перми грозит штраф за незаконную торговлю елками

    11:48  29 Декабря 2017  /обновлено: 11:48  29 Декабря 2017
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    Жителю Перми грозит штраф за незаконную торговлю елками

    Пермь, 29 декабря. Полицейские изъяли 115 новогодних елок в Перми, местный житель незаконно продавал деревья в неустановленном месте и без регистрации в качестве предпринимателя.

    Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники охраны правопорядка изъяли в Орджоникидзевском районе 115 новогодних елок у 31-летнего местного жителя. Мужчина осуществлял продажу елок в неустановленном месте, у него отсутствовала регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

    Местному жителю за нарушение грозит штраф от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, отмечают в ведомстве.

    Автор: Ксения Пудовкина
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