Жителю Перми грозит штраф за незаконную торговлю елками

Пермь, 29 декабря. Полицейские изъяли 115 новогодних елок в Перми, местный житель незаконно продавал деревья в неустановленном месте и без регистрации в качестве предпринимателя.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю, сотрудники охраны правопорядка изъяли в Орджоникидзевском районе 115 новогодних елок у 31-летнего местного жителя. Мужчина осуществлял продажу елок в неустановленном месте, у него отсутствовала регистрация в качестве индивидуального предпринимателя.

Местному жителю за нарушение грозит штраф от двух тысяч до двух тысяч пятисот рублей, отмечают в ведомстве.